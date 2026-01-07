この先も北日本を中心に寒気が流れ込みやすく、11日(日)からは今シーズン最強レベルの寒波となりそう。12日(月)成人の日にかけては太平洋側の平野部でも雪の降る所があり、交通機関の乱れなど影響が出るおそれ。朝晩を中心に、寒中らしい寒さ。3連休から寒波襲来明日8日(木)は冬型の気圧配置が強まり、北海道から山陰まで日本海側は広く雪が降るでしょう。東北や北陸の山沿いを中心に大雪となるおそれがあります。晴れる太平洋側で