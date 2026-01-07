誰もが目を奪われた美しい4ドアクーペ先日開催された『ジャパンモビリティショー2025』のメルセデス・ベンツ・ブースを訪れた人ならば、そこにディスプレイされていた美しい4ドアクーペボディを持つニューモデルに誰もが目を奪われたに違いない。【画像】熟成極まった第2世代最終型！メルセデス・ベンツCLA180『アーバン・スターズ』全37枚それはドイツ本国では2025年3月に発表された、新型『メルセデス・ベンツCLA』だ。第2世代