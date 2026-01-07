俳優武田鉄矢（76）が7日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。栃木県立高の男子生徒が、校内で別の生徒に暴行を加える動画がSNS上で拡散している問題についてコメントした。武田は「こういう思春期の頃ってのはやっぱり暴力はあるんですよね。自分の思春期にもありました」と振り返った。また「私、ニセモノの中学校の先生やってたことがあるんですけど」とドラマ「3年B組金八先生」で中学校教師を演