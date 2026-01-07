俳優谷原章介（53）が7日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。栃木県立高の男子生徒が、校内で別の生徒に暴行を加える動画がSNS上で拡散している問題についてコメントした。谷原は拡散した動画について「正直非常に許せないと思ったと同時に、見ていてすごくつらくなりました」とやるせない表情。周囲の生徒が暴行を止めず、はやし立てる様子も収められており「動画があったことで表に出て問題化され