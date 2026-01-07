ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）を発掘したHYBE（ハイブ）ミュージックグループのソースミュージックが、男子練習生発掘に乗り出す。創立以来、初めてボーイズグループのオーディションを開催する。ソースミュージックによると、25日まで「ソースミュージック2026年グローバルボーイオーディション（SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOYAUDITION）」のオンライン受け付けを開始した。歌、ラップ、ダンスなどの分野制限は