ビジネスからジム、短期旅行まで幅広いシーンに対応する高機能『マルチパーパストートバッグ』が、スーツスクエア全店および公式オンラインストアで発売された。1つのバッグでオンオフをカバーしたいというニーズに応える商品となっている。【写真】「効率よく時間を使いたい」パソコンからジム用シューズまで収納の多機能バッグ近年は、タイムパフォーマンスを重視する考え方が広がり、仕事終わりにジムへ立ち寄ったり、短期