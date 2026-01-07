クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、バレンタインシーズン限定商品として、バレンタインらしくデコレーションしたミニドーナツを詰め合わせた3個入り・10個入り・20個入りのボックスを、クリスピー・クリーム･ドーナツ店舗において2月1日から15日までの期間限定で販売する。【写真】パーティーにぴったり！『バレンタイン ミニ ボックス（20個）』『ミニ ドーナツ』は、小さなクリスピー・クリーム・ドーナツ5種類を