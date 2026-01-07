SKE48は7日までに公式サイトを更新。メンバー鎌田菜月（29）が1月末に右手の手術を受けることを報告した。公式サイトでは、鎌田について「以前より医師と相談を重ねてまいりましたが、万全の状態で活動を続けていくため、1月末に右手の治療に伴う手術を受けることとなりました」と報告。「決して急を要する緊急事態ではなく、今後の活動を見据えた前向きな手術ですので、どうかご安心ください。術後の経過につきましては、本人の回