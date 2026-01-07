自動車関連団体の新春賀詞交歓会では、自動車団体のトップが今年の経済のキーワードに「国際競争力」をあげました。【映像】佐藤会長の発言日本自動車工業会佐藤会長「『国際競争力』ということが非常に重要なキーワードかなと思っています」佐藤会長は「政治経済などが大きく変化する中で、日本の勝ち筋をどう見つけていくのか、自動車産業を活性化させ、持続可能なビジネスモデルにしていくのが重要」と述べました。また自工