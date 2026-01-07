モデル佐野麗奈（23）が7日までにインスタグラムを更新。大学卒業後に勤めていた銀行を退職したことを報告した。法政大在学中に陸上の「MARCH対抗戦」リポーターを務めた写真が「かわいすぎる」とSNS上で話題となった佐野。25年3月の投稿では大学卒業を報告するとともに「芸能と両立しながら卒業できた達成感はすごく感じますが、人生で今までで1番楽しかったのですっごく寂しい気持ちです...春からは金融業界で精一杯頑張ります！