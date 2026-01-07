モデルの山口厚子（29）が7日までにインスタグラムのストーリーズを更新。急性声帯炎と診断されたことを報告した。山口は「実は、、、年明けて朝起きたら、突然声が出なくなりました。病院へ行ったら急性声帯炎ということで、3食毎後お薬飲んでますが一向に治る見込みがありません。完全に戻るまで1ヶ月はかかるみたいです」と説明。「声が当たり前に出てたこと、想いをそのままその時に伝えれたことに今は感謝の気持ちと奇跡的な