AI家計簿アプリ「ワンバンク」を運営する株式会社スマートバンク（東京都品川区）は、このほど「2025年の“無駄遣い”」に関する調査とあわせて同アプリユーザーの「2025年の支出」の分析結果を発表しました。それによると、年間一人あたりの食費関連支出を都道府県ごとに見ると、コンビニでは「北海道」（5万5971円）、ファストフードでは「沖縄県」（5万1273円）、レストランでは「東京都」（11万8443円）がそれぞれ1位という結