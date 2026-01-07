中国民間航空の2025年の年間輸送人キロは前年比10．5％増の1640億8000万トンキロ、旅客輸送量は同5．5％増の延べ７億7000万人、貨物輸送量は同13．3％増の1017万2000トンにそれぞれ達したことが6日、中国民用航空局への取材で分かった。中央テレビニュースが伝えた。国際線の定期便は2019年の90％以上の水準まで回復し、国際線旅客輸送量は同21．6％増加した。民間航空の輸送人キロが交通システム全体に占める割合は39％に上り、航