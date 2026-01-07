現地１月６日に開催された親善試合で、日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンがザルツブルクと対戦し、５−０で快勝を飾った。この一戦に伊藤は左サイドバックでスタメン出場を果たす。するとスコアレスで迎えた45分に敵陣ボックス手前の中央で相手のクリアボールに反応し、左足のダイレクトボレーを叩き込んで先制点を奪取。前半のみのプレーとなったが、存在感を示した。そんな伊藤について、バイエルン専門メディア『ba