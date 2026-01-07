ベネズエラのロドリゲス大統領代行は、就任後初めての演説でアメリカをけん制しました。ベネズエラの国境付近から最新情報について並木記者の中継です。アメリカへの協力を行うとも発言していたロドリゲス氏ですが、大統領代行就任後、初めての演説ではベネズエラの主権を強く訴えました。ロドリゲス大統領代行「ベネズエラを統治している外部勢力など存在しない。ベネズエラが治めているのです」トランプ大統領はマドゥロ大統領を