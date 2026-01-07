伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と山崎隆之九段（44）が現在対局中だ。藤井竜王・名人は、対局開始の20分前に特別対局室へ入室。今では“レアな姿”となったスーツスタイルでの登場とあり、中継を見守るファンたちに衝撃が走った。【映像】“レアな姿”で登場した藤井竜王・名人