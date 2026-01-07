アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラがアメリカに対して最大5000万バレルの原油を引き渡すことで合意したと発表しました。トランプ大統領は6日、SNSへの投稿でベネズエラがアメリカに対し、「制裁対象の3000万バレルから5000万バレル、高品質の原油を引き渡す」と発表しました。「原油は市場価格で販売される」とし、収益はトランプ氏が管理し、「ベネズエラとアメリカの国民のために活用される」と説明しています。また、この