アメリカの連邦議会襲撃事件から5年を迎え、トランプ大統領の支持者が首都ワシントンで集会を開きました。【映像】ワシントンでの集会の様子箕輪適リポート「議会襲撃事件で亡くなった人を追悼しながら、人々が行進しています」5年前の2021年1月6日、大統領選挙でのトランプ氏の敗北を認めない支持者らが連邦議会の議事堂に侵入し、警官隊との衝突で5人が死亡、およそ1500人が起訴されました。事件から5年を迎え、ワシントン