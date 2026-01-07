ミラフローレス宮殿へ至る通りを警備する警官＝4日/Leonardo Fernandez Viloria/Reuters（CNN）ニコラス・マドゥロ大統領が米国によって拘束されたベネズエラ。市民は表面上、普段の生活を取り戻そうとしているが、政府は大統領の排除に対する一切の支持表明を弾圧する姿勢を見せている。5日にはデルシー・ロドリゲス氏が暫定大統領に就任。全土に検問所が設置され、価格つり上げや飢えの深刻化が伝えられる中で、人権団体は弾圧の