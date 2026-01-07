男性アイドルグループ「ACEes」メンバーの浮所飛貴が7日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。6日午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で起きた震度5強の地震に関係しての対策を呼びかけた。「道路の崩落なとがあるので、歩く時は注意してほしい。これから1週間はきっと余震が起こる可能性も高いと思うので、改めて家の中で倒れやすい家具とかがあったら、もう一度確認して倒れないように注意してほしいと思います」