昨年9月に破局が発覚した女優ニコール・キッドマン（58）と、歌手キース・アーバン（58）の離婚が6日、成立したことが明らかになった。米ピープル誌が入手した裁判所の文書によると、2人は互いに養育費と配偶者扶養手当の権利を放棄することで合意し、離婚申請から3カ月でスピード和解となった。2006年に結婚し、おしどり夫婦として知られていたキッドマンとアーバンには、長女サンデー・ローズさん（17）と次女フェイス・マーガレ