2026年の年頭にあたり、アルティウスリンク 代表取締役社長 那谷雅敏氏は年頭所感として、以下を発表した。2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2025年は、生成AIやAIエージェントの実用化が進み、企業の業務プロセスや顧客体験のあり方を大きく変える一年となりました。RPA・AI・データ連携を組み合わせたハイパーオートメーションの加速や顧客体験のパーソナライズも進み、企業と顧客の関係性は新しい段階