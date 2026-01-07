ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、トレーディングカード界でも野球部門の頂点に立った。ＭＬＢをはじめとするスポーツカードなど、トレーディングカードが「いつ、どれだけ鑑定に出されたか」を鑑定会社の公式データをもとに日々追跡・分析している専門サイト「ＧｅｍＲａｔｅ（ジェムレート）」が５日（日本時間６日）、公式Ｘ（旧ツイッター）で「史上最多鑑定アスリート・トップ５０」を発表。大谷は、野球界で長年トップ