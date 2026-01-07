大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」は、寿司や一品料理を290円(税込319円)で提供する「杉玉290円(税込319円)均一祭」を2026年1月7日から全国の店舗で開催する。本フェアでは、「厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢」をはじめ、「胡麻の香りがたまらない、漬けびんちょう鮪のブツ刺し」「白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き」「九州産 芝海老の唐揚げ」が登場する。「厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢」319円「胡麻の香り