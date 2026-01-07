岡山県庁 岡山県は、6日午前に発生した島根県東部を震源とする地震の、県内の被害状況（7日・午前8時現在）をまとめました。 県のまとめによりますと、これまでに2人の人的被害（いずれも軽傷）が確認されています。そのうち、岡山市中区の79歳の女性は、自宅で地震の揺れを感じ机の下に避難する際に両膝を打撲したということです。 建物の被害は5件確認されています。そのうち、倉敷市の幼稚園では、職員用の更衣室のガ