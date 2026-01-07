今日7日の関東は、各地とも朝から厚い雲に覆われ、関東南部の沿岸部を中心に弱い雨や雪の降っている所があります。東京都心は午前11時の気温が3.8℃と凍える寒さです。関東は午後も雲に覆われたままで、気温は上がらず真冬並みの寒さが続くでしょう。しっかり防寒を。今日7日関東はどんよりヒンヤリ今日7日は、関東の南の海上を小さな低気圧が通過中です。関東は各地とも厚い雲に覆われて、弱い雨や雪の降っている所があります。