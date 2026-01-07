アジア株韓国株3日連続最高値、エヌビディアCEO強気発言豪州インフレ加速懸念 東京時間11:03現在 香港ハンセン指数 26493.94（-216.51-0.81%） 中国上海総合指数 4090.13（+6.46+0.16%） 台湾加権指数 30402.19（-174.11-0.57%） 韓国総合株価指数 4561.92（+36.44+0.81%） 豪ＡＳＸ２００指数 8697.50（+14.75+0.17%） アジア株はまちまち。 上海株は小幅続伸、10年ぶり高値を