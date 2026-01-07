プロ野球独立リーグ大分Bーリングスに大分商業高校出身で福岡ソフトバンクホークスなどで活躍した笠谷俊介投手が入団しました。笠谷投手はドラフト4位でホークスに入団し先発や中継ぎで活躍しました。 5日の会見で笠谷投手は「野球をもう一度頑張って大分からNPBへの復活を目指すのが1番良いと思い入団を決めた」と決意を語りました。