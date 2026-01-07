宇宙航空研究開発機構（JAXA）は7日、鹿児島県の種子島宇宙センターで2月1日に予定していたH3ロケット9号機の打ち上げを延期すると発表した。昨年12月の8号機打ち上げ失敗に関する原因究明ができていないため。