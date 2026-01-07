元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、6日までに自身のブログを更新。洗練された冬のニットセットアップコーデを公開し、その上品な着こなしに注目が集まっている。【写真】「スタイル抜群で羨ましい」ファン絶賛、ZARA×高級ブランドコーデを着こなす渡辺美奈代渡辺は「coordinate」と題して、グレーを基調としたニットのセットアップを着用し、柔らかな素材感と落ち着いた色合いで、大人の余