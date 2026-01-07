７日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」では、昨年放送された同局「ＳＡＳＵＫＥ」に出場するも、全カットされた芸人の映像が公開された。この日の「ラヴィット！」に出演したさや香は、年末年始の過ごし方を聞かれ、石井が「念願の小さい頃から運動神経、自信があったので、夢だったＳＡＳＵＫＥに出させていただきました」と報告。去年の「ＳＡＳＵＫＥ」は、「２夜連続の大型放送、８時間」だったが、石井は「おそらく芸