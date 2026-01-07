大人になってからいじめっ子と再会した人も。今回は、そんないじめっ子に復讐した人のエピソードをご紹介します。いじめられる側の気持ちは…「塾講師をしていた頃のこと。中学時代のいじめっ子の娘が、私の働く塾に生徒として入ってきたんです。しかも、私がその娘を担当することになって……。いじめっ子は私に気づいたけれど、娘の前では『先生とお母さん、中学のときのクラスメイトだったの』と、終始ニコニコしていました。だ