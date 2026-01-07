秋田市で新年恒例の消防出初式が行われ、消防署員や消防団員が防災への決意を新たにしました。秋田市の消防出初式には、市内の消防署員や消防団員など約900人が参加しました。県によりますと、県内では、去年1年間、275件の火災が発生し、16人が死亡、51人がけがをしています。冬場は暖房による火災が増えることから、県は、火の取り扱いに十分注意するよう呼びかけています。市民が見守る中、参加者は、行進や一斉放水を披露して