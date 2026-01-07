1月7日、京王アリーナTOKYOにて行われている「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」が大会4日目を迎えた。女子準決勝では四日市メリノール学院中学校（三重県）がSprite（埼玉県）を58－50で破り、決勝進出を果たした。 試合が始まると、四日市メリノールは佐藤悠花が好調なオフェンスでチームを勢いづけ、21－16