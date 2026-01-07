住友金属鉱山が３日続伸し連日の最高値更新に沸いている。金や銅価格の上昇が続いており、非鉄金属大手の同社株への買いが膨らんでいる。米国のベネズエラ攻撃による地政学リスクが高まるなか、安全資産の金への買いが継続している。また、ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）で銅３カ月先物は６日、一時１トン＝１万３３００ドル台へ上昇し最高値を更新した。銅はデータセンターや電気自動車（ＥＶ）向けに需要が拡大して