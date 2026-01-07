近年人気声優として注目を集めている内山昂輝と小林千晃。1月から放送が始まる冬アニメでも大活躍する予定で、内山は『【推しの子】』第3期や『TRIGUN STARGAZE』、『花ざかりの君たちへ』など、小林は1月9日より第1期の再放送も控えている『葬送のフリーレン』第2期や『地獄楽』の第2期、『ハイスクール！奇面組』などの作品にキャスティングされている。 参考：『レゼ篇』戸谷菊之介に『メダリスト』大塚剛央も