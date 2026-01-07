７日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。日銀の定例の国債買い入れオペが予定されており、需給面で円債相場をサポートする要因となった。一方、超長期債は売りが優勢となり、先物の上値を圧迫した。 日銀は４本の国債買い入れオペを通知した。対象は「残存期間１年以下」と「同１年超３年以下」、「同３年超５年以下」、「同１０年超２５年以下」で、オファー額は予定通りとなった。 ６日の