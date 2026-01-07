アビスパ福岡は6日、2026シーズンの選手背番号を発表した。移籍加入組ではMF奥野耕平(←湘南)が8番、DF辻岡佑真(←いわき←北九州)が15番、DF岡哲平(←FC東京/期限付き移籍)が16番、DF山脇樺織(←北九州)が33番、GKオビ・パウエル・オビンナ(←神戸)が99番を着ける。また、新加入組ではFW佐藤颯之介(←宮崎産業経営大)が18番、MF福島和毅(←神村学園高)が46番を着けることとなった。■選手背番号2 DF湯澤聖人3 DF奈良竜樹5 D