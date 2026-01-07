RB大宮アルディージャは7日、U18に所属するMFエドワード真秀(17)、DF熊田佳斗(16)とプロ契約を締結したことを発表した。以下、クラブ発表のプロフィール●MFエドワード真秀(えどわーど・ましゅう)■生年月日2008年7月21日■出身地埼玉県■身長/体重181cm/74kg■経歴NEOS FC-大宮U15-大宮U18■コメント「このたび、RB大宮アルディージャとプロ契約を結ばせていただくことになりました、エドワード真秀です。ここまで育ててくれ