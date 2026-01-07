FC町田ゼルビアは7日、DF昌子源、DF望月ヘンリー海輝、MF仙頭啓矢、DF中山雄太の4選手との契約更新を発表した。昨季のJ1リーグで昌子は38試合3得点、望月は32試合1得点、仙頭は26試合1得点、中山は32試合1得点を記録していた。また、ヴィッセル神戸に期限付き移籍していたFWエリキ、栃木シティに期限付き移籍していたMFバスケス・バイロンの復帰も発表。両選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。●FWエリキ「町