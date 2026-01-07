ガイナーレ鳥取は6日、2026シーズンの新体制および選手背番号が決定したことを発表した。鳥取は昨季J3リーグ戦15勝6分け17敗の勝ち点51で11位。今季は林健太郎監督体制3シーズン目となる。以下、新体制&選手背番号■スタッフ▽監督林健太郎▽ヘッドコーチ丹羽大地▽GKコーチ東徹也▽分析兼コーチ倉田翔真▽フィジカルコーチ宇治村信明▽チーフトレーナー大谷圭▽トレーナー廣森嵩翔▽主務宇賀田侑▽副務三木 颯真■選手1 G