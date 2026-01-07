7日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比260.97円（-0.50％）安の5万2257.11円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1074、値下がりは476、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は112.31円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が85.84円、ＳＢＧ が39.31円、コナミＧ が27.41円、ソニーＧ が25.74円と並んだ。 プ