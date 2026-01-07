7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 81634 -12.1 46410 ２. 楽天Ｗブル8207-9.2 55080 ３. 日経Ｄインバ7658 -39.05399 ４. 純銀信託759868.8 37390