大阪府高槻市の公立中学校に通っていた女子生徒が「いじめ」による摂食障害と診断されたにもかかわらず、学校などが調査せず苦痛を受けたとして、市に対し損害賠償を求めて提訴していたことが分かりました。いじめを訴える女子生徒「自分がいないように扱われているみたいなのがすごい辛かったです」訴状などによりますと当時、高槻市の公立中学校に通っていた女子生徒は、同級生から無視されるなどのいじめを受けたことが