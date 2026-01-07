［ラストストーリー］＜４＞絵本の読み聞かせを終えると、布団にくるまった３歳の長女の寝息が聞こえてきた。くりっとした癖毛からのぞく小さな額に優しくキスして、自分も目を閉じた。いつもと変わらない一日の終わり。夢にも思わなかった。まさかこの目で最後に見えたのが、まな娘の寝顔になるなんて――。千葉県館山市の石井健介さん（４６）は、子どもの頃から洋服やデザインが好きだった。東京都内の服飾専門学校を出てア