Discordの開発企業が新規株式公開(IPO)を申請したことがBloombergによって報じられました。Chat Platform Discord Files Confidentially for IPO - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-06/chat-platform-discord-is-said-to-file-confidentially-for-ipoDiscordはテキストチャット・音声通話・ビデオ通話などの機能を搭載したコミュニケーションアプリで、ユーザーは独自のルールを設定した「サーバー」を