イーロン・マスク氏のxAIが、シリーズEの資金調達で目標額の150億ドル(約2兆3500億円)を上回る200億ドル(約3兆1300億円)の調達を完了したことを報告しました。xAI Raises $20B Series E | xAIhttps://x.ai/news/series-e現地時間の2026年1月6日、xAIはシリーズEで200億円の調達を完了したと報告しています。シリーズEにはValor Equity Partners、Stepstone Group、Fidelity Investments、カタール投資庁、MGX、Baron Capitalといっ