【モデルプレス＝2026/01/07】タレントの東原亜希が1月6日、自身のInstagramを更新。柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏との夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】43歳4児の母モデル「身長差も素敵」柔道金メダリスト夫と密着◆東原亜希、夫・井上康生氏との2ショット公開東原は新年の挨拶とともに「やっと通常モード」「年始もよく動きよく食べてあっという間に過ぎました」と言葉を添え、夫・井