【モデルプレス＝2026/01/07】女優の広瀬すず、俳優の横浜流星、吉沢亮が出演するテレビCM「お正月を写そう♪2026 “チェキ（TM）”続・運命のもちつき」篇が、2026年1月7日より全国で放映開始する。【写真】「国宝」コンビの和服姿◆横浜流星＆吉沢亮が“阿吽の呼吸”本CMは、2025年12月26日に公開された「お正月を写そう♪2026 “チェキ（TM）”運命のもちつき」篇の完結編。CMには広瀬、横浜、吉沢のほか、尾美としのりが登場。