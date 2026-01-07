元ＳＫＥ４８の松井珠理奈、ボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規が７日、都内で結婚会見を行った。最近の芸能人の結婚は、自身のＳＮＳや所属事務所のホームページなどで発表をする形が多い中、会見を開いて自らの口で報道陣に向けて報告するのは、２人の意向だったという。芸能人の結婚発表会見で記憶に新しいのは、歌舞伎俳優・中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未のカップル。婚姻届の提出は今春